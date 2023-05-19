Селиванова (Константиновская) Любовь Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Константиновская) Любовь Адрианова

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1834

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1834

Отец: Константиновский Адриан Александров

Мать: Константиновская Ефимия Макарова

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
13.10.1857

Муж: Селиванов Петр Михайлов

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Рядовой Преображенского полка Гаврило Алексеев Селиванов, рост мещ Михайло Николаев Шмелев, села Деболь Пётр Кузьмин Макаров, рост мещанин Иван Андрианов КонстантиновскийОснование: РсФ Г... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1858

Сын: Селиванов Павел Петрович

Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Селиванов Василий Петрович

Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1866
Рождение ребёнка
1881

Сын: Селиванов Георгий (Егор) Петрович

Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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