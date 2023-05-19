Селиванова (Константиновская) Любовь Адрианова
Место рождения
Дата рождения14.09.1834
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1834
Бракосочетание
13.10.1857
Восприемники: Рядовой Преображенского полка Гаврило Алексеев Селиванов, рост мещ Михайло Николаев Шмелев, села Деболь Пётр Кузьмин Макаров, рост мещанин Иван Андрианов КонстантиновскийОснование: РсФ Г... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1858
Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Селиванов Василий Петрович
Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов
Смерть
1866
Рождение ребёнка
1881
Сын: Селиванов Георгий (Егор) Петрович
Отец ребёнка: Селиванов Петр Михайлов