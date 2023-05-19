Селиванов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1895
Дата смерти23.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1895
Работа или профессия
С 22.04.1908 по 1923
наборщик | типография
Военная служба
С 1914 по ?.02.1918
206-й запасной пехотный полк | РГВИА Ф. 7901, 12 ед. хр., крайние даты: 1914-1918. 206-й пехотный запасной полк (1914-1918). Оп. 1-3
Бракосочетание
08.08.1922
Рождение ребёнка
05.06.1923
Сын: Селиванов Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Селиванова Анна Абрамовна
Работа или профессия
С 1924 по 1931
Наборщик в типографии Искра Революции
Место жительства
1924
Рождение ребёнка
06.04.1927
Сын: Селиванов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Селиванова Анна Абрамовна
Работа или профессия
По 1931
Депутат Моссовет
Место жительства
1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Переезд из Москвы возможно в связи с репрессией брата тоже депутата Моссовета.
Место жительства
Около ?.12.1934
Пушкин, Царскосельский уезд
Военная служба
С 15.07.1941
Отдел Контрразведки СМЕРШ Отдел Оборонного Строительства 5, 3 Бел фронт | ВСО обычно состоял из 5-6 саперных рот, которые занимались наведением переправ через реки, строительством понтонных и стациона... Показать все
Место жительства
Около ?.07.1945
Красноармейская, 19
Работа или профессия
С ?.08.1945 по 1955
наборщик, типография им Калинина
Место жительства
1955
Октябрьская, 96
Образование
Неизвестно
приходское училище
Смерть
23.07.1974