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Селиванов Алексей Васильевич

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.02.1895

Дата смерти

23.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1895

Отец: Селиванов Василий Петрович

Мать: Селиванова Варвара Алексеевна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
С 22.04.1908 по 1923
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
наборщик | типография
Военная служба
С 1914 по ?.02.1918
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
206-й запасной пехотный полк | РГВИА Ф. 7901, 12 ед. хр., крайние даты: 1914-1918. 206-й пехотный запасной полк (1914-1918). Оп. 1-3
Бракосочетание
08.08.1922

Жена: Селиванова Анна Абрамовна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.06.1923

Сын: Селиванов Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Селиванова Анна Абрамовна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
С 1924 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Наборщик в типографии Искра Революции
Место жительства
1924
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1927

Сын: Селиванов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Селиванова Анна Абрамовна

Работа или профессия
По 1931
Москва, город федерального значения Москва
Депутат Моссовет
Место жительства
1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Переезд из Москвы возможно в связи с репрессией брата тоже депутата Моссовета.
Место жительства
Около ?.12.1934
Пушкин, Царскосельский уезд
Военная служба
С 15.07.1941
Отдел Контрразведки СМЕРШ Отдел Оборонного Строительства 5, 3 Бел фронт | ВСО обычно состоял из 5-6 саперных рот, которые занимались наведением переправ через реки, строительством понтонных и стациона... Показать все
Место жительства
Около ?.07.1945
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Красноармейская, 19
Работа или профессия
С ?.08.1945 по 1955
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
наборщик, типография им Калинина
Место жительства
1955
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Октябрьская, 96
Образование
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
приходское училище
Смерть
23.07.1974
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