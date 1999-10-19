Мирошникова (Усс) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1929
Дата смерти19.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929
Отец: Усс Александр Данилович
Мать: Усс Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Мирошников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1956
Сын: Мирошников Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович
Смерть
19.10.1999