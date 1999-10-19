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Мирошникова (Усс) Мария Александровна

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

25.10.1929

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1929

Отец: Усс Александр Данилович

Мать: Усс Елена Васильевна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Мирошников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.09.1956

Сын: Мирошников Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Мирошников Алексей Иванович

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
19.10.1999
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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