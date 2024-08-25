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Мирошников Александр Алексеевич

Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Около 1994

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

Около 1981 г.р.
Около 1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Мирошников Алексей Иванович

Мать: Мирошникова (Усс) Мария Александровна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.11.1981

Дочь: (Мирошникова) Елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1985

Сын: Мирошников Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 17.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Около 1994
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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