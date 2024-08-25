Мирошников Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиОколо 1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.11.1981
Дочь: (Мирошникова) Елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1985
Сын: Мирошников Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 17.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1994