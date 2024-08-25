(Мирошникова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1981
Дата смертиМежду 2010 и 2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1981
Отец: Мирошников Александр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 2010 и 2012