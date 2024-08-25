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(Мирошникова) Елена Александровна

Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

Около ?.11.1981

Дата смерти

Между 2010 и 2012

Пол

Женский

Отец

Около 1950 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1981

Отец: Мирошников Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 2010 и 2012
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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