станица Ессентукская, станица Ессентукская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Ессентукская

Предгорный муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
907Ессентукская, кзч. ст.при слиянии р. Бугулты с Подкумком, на проселочной дороге.80021952172русскиеправославные 2743, единоверы 50, старообрядцы 1574.Православная церковь. Единоверческ. церковь. Старообрядческий молитвенный дом. Школа. Минеральные воды.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Пятигорский отдел, Ессептукская станица
станица Ессентукская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Предгорный район
13030Ессентукскаястаница44°02'42°51'L-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, Сельское поселение Ессентукский сельсовет
7648413101ст-ца Ессентукская#Н/Д
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