Мирошников Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1956
Дата смерти22.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.01.2019