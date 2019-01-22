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Мирошников Сергей Алексеевич

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

23.09.1956

Дата смерти

22.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1956

Отец: Мирошников Алексей Иванович

Мать: Мирошникова (Усс) Мария Александровна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
22.01.2019
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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