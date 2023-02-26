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Амвросий (Михайлов)

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Тарас

Мать: ?

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.01.1802

Жена: Дария Аверкиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808

Сын: Николай Амвросиев

Мать ребёнка: Дария Аверкиева

Бракосочетание
07.05.1822

Жена: Евдокия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1824

Дочь: Елена Амвросиева

Мать ребёнка: Евдокия Тихонова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тихонова

Смерть
Неизвестно
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