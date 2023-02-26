Амвросий (Михайлов)
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1802
Жена: Дария Аверкиева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808
Сын: Николай Амвросиев
Мать ребёнка: Дария Аверкиева
Бракосочетание
07.05.1822
Жена: Евдокия Тихонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1824
Дочь: Елена Амвросиева
Мать ребёнка: Евдокия Тихонова
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тихонова
Смерть
Неизвестно