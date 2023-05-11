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Евдокия Тихонова

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

До 1787 г.р.

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1805

Отец: Тихон Михайлов

Мать: Агафия Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.05.1822

Муж: Амвросий (Михайлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1824

Дочь: Елена Амвросиева

Отец ребёнка: Амвросий (Михайлов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амвросий (Михайлов)

Смерть
Неизвестно
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