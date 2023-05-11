Евдокия Тихонова
Место рождения
Дата рождения02.03.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1805
Отец: Тихон Михайлов
Мать: Агафия Косьмина
Бракосочетание
07.05.1822
Муж: Амвросий (Михайлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1824
Дочь: Елена Амвросиева
Отец ребёнка: Амвросий (Михайлов)
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амвросий (Михайлов)
Смерть
Неизвестно