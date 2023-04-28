Тихон Михайлов
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти20.05.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Пётр Тихонов
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Илья Тихонов
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Елисей Тихонов
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
01.08.1796
Сын: Цепелкин - Галискин Назар (Елизар) Тихонов
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Рождение ребёнка
02.03.1805
Дочь: Евдокия Тихонова
Мать ребёнка: Агафия Косьмина
Смерть
20.05.1808
Причина смерти: горячка