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Тихон Михайлов

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

20.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Пётр Тихонов

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Илья Тихонов

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Елисей Тихонов

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1796

Сын: Цепелкин - Галискин Назар (Елизар) Тихонов

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1805

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Агафия Косьмина

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.05.1808
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
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