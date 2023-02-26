Дария Аверкиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти11.03.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1802
Муж: Амвросий (Михайлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808
Сын: Николай Амвросиев
Отец ребёнка: Амвросий (Михайлов)
Смерть
11.03.1822
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд