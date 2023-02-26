Дария Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Аверкиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

11.03.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1802

Муж: Амвросий (Михайлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808

Сын: Николай Амвросиев

Отец ребёнка: Амвросий (Михайлов)

Смерть
11.03.1822
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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