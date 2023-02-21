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Федот Алексеевич

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Место рождения

Тульская область, Тетерки

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Агафья Матвеевна

Тульская область, Тетерки
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Васса Федотовна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Федор Федотович

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Федотович

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Устин Федотович

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анисья Федотовна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрёна Федотовна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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