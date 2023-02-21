Федот Алексеевич
Место рожденияТульская область, Тетерки
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Агафья Матвеевна
Тульская область, Тетерки
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Васса Федотовна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федор Федотович
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Федотович
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Устин Федотович
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анисья Федотовна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрёна Федотовна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно