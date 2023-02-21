Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Васса Федотовна
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Федор Федотович
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Устин Федотович
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анисья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрёна Федотовна
Отец ребёнка: Федот Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Алексеевич
Смерть
Неизвестно