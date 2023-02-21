Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Никифоровна

Наталья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Васса Федотовна

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Федор Федотович

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Устин Федотович

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анисья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрёна Федотовна

Отец ребёнка: Федот Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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