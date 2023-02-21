Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Григорий Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Агафья Матвеевна

Тульская область, Тетерки
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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