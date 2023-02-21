Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Григорий Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Агафья Матвеевна
Тульская область, Тетерки
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Матвеевна
Смерть
Неизвестно