Сидоренко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сидоренко Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сидоренко (Кулюпенко) Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сидоренко Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сидоренко (Кулюпа) Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно