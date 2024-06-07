Сидоренко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сидоренко Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сидоренко (Кулюпенко) Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Сидоренко Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сидоренко (Кулюпа) Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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