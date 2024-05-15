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Сидоренко Павел Григорьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Сидоренко Григорий

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Параскева Петровна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Василий Павлович

Мать ребёнка: Сидоренко Параскева Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сидоренко Дарья Павловна

Мать ребёнка: Сидоренко Параскева Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Исайя Павлович

Мать ребёнка: Сидоренко Параскева Петровна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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