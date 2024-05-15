Сидоренко Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Сидоренко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Василий Павлович
Мать ребёнка: Сидоренко Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сидоренко Дарья Павловна
Мать ребёнка: Сидоренко Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Исайя Павлович
Мать ребёнка: Сидоренко Параскева Петровна
Смерть
Неизвестно