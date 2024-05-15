Сидоренко Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Параскева Петровна

Сидоренко Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Василий Павлович

Отец ребёнка: Сидоренко Павел Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сидоренко Дарья Павловна

Отец ребёнка: Сидоренко Павел Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Исайя Павлович

Отец ребёнка: Сидоренко Павел Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.