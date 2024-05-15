Сидоренко Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Василий Павлович
Отец ребёнка: Сидоренко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сидоренко Дарья Павловна
Отец ребёнка: Сидоренко Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сидоренко (Канцеляренко) Исайя Павлович
Отец ребёнка: Сидоренко Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно