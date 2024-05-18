Сидоренко (Канцеляренко) Михаил Григорьевич 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко (Канцеляренко) Михаил Григорьевич

Сидоренко (Канцеляренко) Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Сидоренко Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко (База) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Шапченко (Сидоренко) Иван Михайлович

Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сидоренко (Канцеляренко-Кулюпа) Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сидоренко Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сидоренко Яков Михайлович

Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.03.1785 ст.

Сын: Сидоренко Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1805
Криски, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.