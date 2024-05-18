Сидоренко (Канцеляренко) Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1805
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Сидоренко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шапченко (Сидоренко) Иван Михайлович
Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сидоренко (Канцеляренко-Кулюпа) Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сидоренко Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сидоренко Яков Михайлович
Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
17.03.1785 ст.
Сын: Сидоренко Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Сидоренко (База) Мария Гавриловна
Смерть
1805