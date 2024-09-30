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Ниукканен Иван Паульевич

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.05.1857

Дата смерти

11.01.1931

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1857

Отец: Ниукканен Пауль Исаакович

Мать: Ниукканен (Капанен) Магдалена Ивановна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.11.1878

Жена: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Ниукканен Павел Иванович

Мать ребёнка: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1885

Дочь: Куйванен (Ниукканен) Анна-Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Курки (Ниукканен) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
11.01.1931

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