Ниукканен Иван Паульевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1857
Дата смерти11.01.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1857
Бракосочетание
12.11.1878
Рождение ребёнка
12.06.1880
Мать ребёнка: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
04.07.1885
Дочь: Куйванен (Ниукканен) Анна-Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна
Рождение ребёнка
10.06.1890
Дочь: Курки (Ниукканен) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна
Смерть
11.01.1931