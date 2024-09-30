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Курки (Ниукканен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1890

Отец: Ниукканен Иван Паульевич

Мать: Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1914

Муж: Курки Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
30.04.1915

Сын: Курки Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
07.10.1918

Сын: Курки Иван Андреевич

Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
09.08.1921

Сын: Курки Тойво Андреевич

Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
15.04.1925

Сын: Курки Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
02.06.1926

Дочь: (Курки) Ида Андреевна

Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
14.05.1928

Дочь: (Курки) Сайма Андреевна

Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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