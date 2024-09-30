Курки (Ниукканен) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1890
Бракосочетание
29.06.1914
Рождение ребёнка
30.04.1915
Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1918
Сын: Курки Иван Андреевич
Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1921
Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1925
Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1926
Дочь: (Курки) Ида Андреевна
Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1928
Дочь: (Курки) Сайма Андреевна
Отец ребёнка: Курки Андрей Андреевич
Смерть
Неизвестно