Ниукканен (Капанен) Магдалена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Капанен) Магдалена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Ниукканен Пауль Исаакович

Рождение ребёнка
26.05.1857

Сын: Ниукканен Иван Паульевич

Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Исаакович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1862

Дочь: (Ниукканен) Анна Паулевна

Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Исаакович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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