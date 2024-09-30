Ниукканен (Капанен) Магдалена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
26.05.1857
Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Исаакович
Рождение ребёнка
02.07.1862
Дочь: (Ниукканен) Анна Паулевна
Отец ребёнка: Ниукканен Пауль Исаакович
Смерть
Неизвестно