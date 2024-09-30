Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения01.08.1858
Дата смерти21.10.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1878
Рождение ребёнка
12.06.1880
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Паульевич
Рождение ребёнка
04.07.1885
Дочь: Куйванен (Ниукканен) Анна-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Паульевич
Рождение ребёнка
10.06.1890
Дочь: Курки (Ниукканен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ниукканен Иван Паульевич
Смерть
21.10.1934