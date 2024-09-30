Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Кемпи) Анна Адамовна

Место рождения

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.08.1858

Дата смерти

21.10.1934

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.11.1878

Муж: Ниукканен Иван Паульевич

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Ниукканен Павел Иванович

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Паульевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1885

Дочь: Куйванен (Ниукканен) Анна-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Паульевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Курки (Ниукканен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ниукканен Иван Паульевич

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
21.10.1934

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