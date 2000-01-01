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Мышин Степан Павлович

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Место рождения

Шилово

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мышин Павел Васильевич

Мать: Мышина Матрона Иванова

Шилово
Бракосочетание
26.01.1879

Жена: Мышина Агриппина Яковлевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
23.07.1883

Дочь: Параскева Степанова

Мать ребёнка: Мышина Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Мышина Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Мышин Иван Степанович

Мать ребёнка: Мышина Агриппина Яковлевна

д.Шилово Богородский район
Смерть
Неизвестно
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