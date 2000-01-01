Мышин Степан Павлович
Место рожденияШилово
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Мышин Павел Васильевич
Мать: Мышина Матрона Иванова
Шилово
Бракосочетание
26.01.1879
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: Мышина Агриппина Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Мышина Агриппина Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Мышина Агриппина Яковлевна
д.Шилово Богородский район
Смерть
Неизвестно