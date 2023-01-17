Мышина Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышина Матрона Иванова

Мышина Матрона Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.12.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1843

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1845

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1846

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1848

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1851

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.1855

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1857

Сын: Мышин Степан Павлович

Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.12.1866
Причина смерти: Горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close