Мышина Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти10.12.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1843
Рождение ребёнка
26.02.1845
Рождение ребёнка
26.07.1846
Рождение ребёнка
25.10.1848
Рождение ребёнка
18.06.1851
Рождение ребёнка
22.02.1855
Рождение ребёнка
23.07.1857
Отец ребёнка: Мышин Павел Васильевич
Смерть
10.12.1866
Причина смерти: Горячка