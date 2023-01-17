Мышина Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышина Агриппина Яковлевна

Мышина Агриппина Яковлевна

avatar

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.01.1879

Муж: Мышин Степан Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1880

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1881

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1883

Дочь: Параскева Степанова

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1886

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мышин Иван Степанович

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1898

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1900

Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close