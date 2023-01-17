Мышина Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1879
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1880
Рождение ребёнка
28.10.1881
Рождение ребёнка
23.07.1883
Дочь: Параскева Степанова
Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1886
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Мышин Степан Павлович
Рождение ребёнка
26.02.1898
Рождение ребёнка
17.09.1900
Смерть
Неизвестно