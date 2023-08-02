Текаева (Тхостова) Аба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Тулатова Аминат (Минка)
Отец ребёнка: Текаев Азо
Россия
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Есиева Серафима
Отец ребёнка: Текаев Азо
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тулатова Шахирка
Отец ребёнка: Текаев Азо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейналова Елизавета
Отец ребёнка: Текаев Азо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Текаев Азо
Смерть
Неизвестно