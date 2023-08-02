Текаева (Тхостова) Аба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текаева (Тхостова) Аба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Тулатова Аминат (Минка)

Отец ребёнка: Текаев Азо

Россия
Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Есиева Серафима

Отец ребёнка: Текаев Азо

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тулатова Шахирка

Отец ребёнка: Текаев Азо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейналова Елизавета

Отец ребёнка: Текаев Азо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Текаев Тазрет (Русинка)

Отец ребёнка: Текаев Азо

Смерть
Неизвестно