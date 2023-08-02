Есиева (Текаева) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есиева (Текаева) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: Текаев Азо

Мать: Текаева Аба

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Дзагкоева Фатима

Отец ребёнка: Есиев Татаркан

Рождение ребёнка
07.05.1941

Дочь: Дзагкоева Фатима

Отец ребёнка: Халлаев Татаркан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есиев Татаркан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Халлаев Татаркан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халлаев Астемир

Отец ребёнка: Халлаев Татаркан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халлаев Татаркан

Смерть
Неизвестно
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