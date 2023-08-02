Есиева (Текаева) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: Текаев Азо
Мать: Текаева Аба
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Дзагкоева Фатима
Отец ребёнка: Есиев Татаркан
Рождение ребёнка
07.05.1941
Дочь: Дзагкоева Фатима
Отец ребёнка: Халлаев Татаркан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есиев Татаркан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Халлаев Татаркан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халлаев Астемир
Отец ребёнка: Халлаев Татаркан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халлаев Татаркан
Смерть
Неизвестно