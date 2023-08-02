Тулатова (Текаева) Шахирка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Текаев Азо
Мать: Текаева Аба
Рождение ребёнка
30.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Адиль-Гирей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Адиль-Гирей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Адиль-Гирей
Смерть
Неизвестно