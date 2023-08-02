Тулатова (Текаева) Шахирка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Текаева) Шахирка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Текаев Азо

Мать: Текаева Аба

Рождение ребёнка
30.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Адиль-Гирей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тулатов Адиль-Гирей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Адиль-Гирей

Смерть
Неизвестно
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