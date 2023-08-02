Тулатов Адиль-Гирей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Адиль-Гирей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тулатов Хасако (Хакяша)

Мать: Тулатова Фердауз Айдаруковна

Рождение ребёнка
30.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Шахирка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Шахирка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Шахирка

Смерть
1943