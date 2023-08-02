Тулатов Адиль-Гирей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
30.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Шахирка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Шахирка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулатова Шахирка
Смерть
1943