(Вознюк (Колесникова)) Людмила Васильевна
Место рожденияЗлатоуст
Дата рождения11.06.1945
Дата смерти16.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1945
Отец: Колесников Василий Ефимович
Мать: Мария Васильевна
Златоуст
Рождение ребёнка
04.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознюк Алик Францевич
Рождение ребёнка
15.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознюк Алик Францевич
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
16.07.2020