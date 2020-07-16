(Вознюк (Колесникова)) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вознюк (Колесникова)) Людмила Васильевна

Место рождения

Златоуст

Дата рождения

11.06.1945

Дата смерти

16.07.2020

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1945

Отец: Колесников Василий Ефимович

Мать: Мария Васильевна

Златоуст
Рождение ребёнка
04.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознюк Алик Францевич

Рождение ребёнка
15.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознюк Алик Францевич

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
16.07.2020
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область