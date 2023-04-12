Колесников Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1916

Дата смерти

07.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1916

Отец: Колесников Ефим Васильевич

Мать: Колесникова Васёна

Рождение ребёнка
11.06.1945

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Златоуст
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Златоуст
Работа или профессия
Неизвестно
Военный Офицерр
Смерть
07.02.1989
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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