Колесников Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1916
Дата смерти07.02.1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1916
Отец: Колесников Ефим Васильевич
Мать: Колесникова Васёна
Рождение ребёнка
11.06.1945
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Златоуст
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Златоуст
Работа или профессия
Неизвестно
Военный Офицерр
Смерть
07.02.1989
Похороны
Неизвестно