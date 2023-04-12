(Колесникова (Ноздрина)) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1918
Дата смерти18.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918
Отец: Ноздрин Василий Степанович
Мать: Матрена Филлиповна
Рождение ребёнка
11.06.1945
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Колесников Василий Ефимович
Златоуст
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Василий Ефимович
Златоуст
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Смерть
18.07.1991