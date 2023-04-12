(Колесникова (Ноздрина)) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесникова (Ноздрина)) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1918

Дата смерти

18.07.1991

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918

Отец: Ноздрин Василий Степанович

Мать: Матрена Филлиповна

Рождение ребёнка
11.06.1945

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Колесников Василий Ефимович

Златоуст
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Василий Ефимович

Златоуст
Работа или профессия
Неизвестно
продавец
Смерть
18.07.1991
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