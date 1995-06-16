Вознюк Алик Францевич
Место рожденияХмельницкая область, Украина
Дата рождения16.08.1944
Дата смерти16.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944
Отец: Вознюк Франц Людвигович
Мать: Наталья Гавриловна
Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
04.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
16.06.1995