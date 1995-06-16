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Вознюк Алик Францевич

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Место рождения

Хмельницкая область, Украина

Дата рождения

16.08.1944

Дата смерти

16.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1944

Отец: Вознюк Франц Людвигович

Мать: Наталья Гавриловна

Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
04.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
16.06.1995
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