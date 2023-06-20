Коврижных Кирило Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Коврижных Иван
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коврижных Михайло Коврижных
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Коврижных Гаврило
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коврижных Овано?
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сила
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей
Мать ребёнка: София Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мийсило?
Мать ребёнка: София Ивановна
Смерть
Неизвестно