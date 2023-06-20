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Коврижных Кирило Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Коврижных Иван

Мать: Коврижных Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Коврижных Михайло Коврижных

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Коврижных Гаврило

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Коврижных Овано?

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Сила

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей

Мать ребёнка: София Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мийсило?

Мать ребёнка: София Ивановна

Смерть
Неизвестно