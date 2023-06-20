Коврижных (Соловьева) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Коврижных Иван
Рождение ребёнка
1729
Сын: Коврижных Кирило Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Иван
Рождение ребёнка
1734
Сын: Родион
Отец ребёнка: Коврижных Иван
Рождение ребёнка
1740
Сын: Евсей
Отец ребёнка: Коврижных Иван
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Коврижных Иван
Смерть
Неизвестно