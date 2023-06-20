Коврижных (Соловьева) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Соловьева) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коврижных Федор Иванович

Отец ребёнка: Коврижных Иван

Рождение ребёнка
1729

Сын: Коврижных Кирило Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Иван

Рождение ребёнка
1734

Сын: Родион

Отец ребёнка: Коврижных Иван

Рождение ребёнка
1740

Сын: Евсей

Отец ребёнка: Коврижных Иван

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Коврижных Иван

Смерть
Неизвестно
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