Коврижных Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Иван

Коврижных Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Коврижных Петр Коврижных

Мать: ?

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коврижных Федор Иванович

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Коврижных Кирило Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Родион

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Евсей

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close