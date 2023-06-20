Коврижных Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Коврижных Петр Коврижных
Мать: ?
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Коврижных Кирило Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Родион
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Евсей
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Яковлевна
Смерть
Неизвестно