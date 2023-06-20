(Петрова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Коврижных Михайло Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных

Рождение ребёнка
1749

Сын: Коврижных Гаврило

Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных

Рождение ребёнка
1751

Сын: Коврижных Овано?

Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных

Рождение ребёнка
1753

Сын: Сила

Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных

Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мийсило?

Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных

Смерть
Неизвестно
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