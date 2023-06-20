(Петрова) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Коврижных Михайло Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных
Рождение ребёнка
1749
Сын: Коврижных Гаврило
Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коврижных Овано?
Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сила
Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мийсило?
Отец ребёнка: Коврижных Кирило Коврижных
Смерть
Неизвестно