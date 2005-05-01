Хоперскова (Антипова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти?.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1941
Рождение ребёнка
30.09.1946
Дочь: Троценко Вера Федоровна
Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович
Рождение ребёнка
31.05.1948
Сын: Хоперсков Николай Федорович
Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Хоперсков Павел Федорович
Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович
Рождение ребёнка
17.08.1959
Дочь: Синебрюхова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович
Смерть
?.05.2005