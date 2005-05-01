Хоперскова (Антипова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоперскова (Антипова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1941

Муж: Хоперсков Федор Андриянович

Рождение ребёнка
30.09.1946

Дочь: Троценко Вера Федоровна

Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович

Рождение ребёнка
31.05.1948

Сын: Хоперсков Николай Федорович

Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Хоперсков Павел Федорович

Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович

Рождение ребёнка
17.08.1959

Дочь: Синебрюхова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Хоперсков Федор Андриянович

Смерть
?.05.2005