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Хоперсков Павел Федорович
Хоперсков Павел Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Мужской
Отец
Хоперсков Федор Андриянович
Мать
Хоперскова (Антипова) Мария Тимофеевна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Хоперсков Федор Андриянович
Мать:
Хоперскова Мария Тимофеевна
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