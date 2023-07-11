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Хоперсков Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Хоперсков Федор Андриянович

Мать: Хоперскова Мария Тимофеевна