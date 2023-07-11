Синебрюхова (Хоперскова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синебрюхова (Хоперскова) Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959

Отец: Хоперсков Федор Андриянович

Мать: Хоперскова Мария Тимофеевна