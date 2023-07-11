Троценко (Хоперскова) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троценко (Хоперскова) Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1946

Отец: Хоперсков Федор Андриянович

Мать: Хоперскова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
31.08.1973

Муж: Троценко Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
09.04.1975

Дочь: Рябошапко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Троценко Виктор Николаевич

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.06.1979

Сын: Троценко Александр Викторович

Отец ребёнка: Троценко Виктор Николаевич