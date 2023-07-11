Троценко (Хоперскова) Вера Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1946
Бракосочетание
31.08.1973
Рождение ребёнка
09.04.1975
Дочь: Рябошапко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Троценко Виктор Николаевич
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.06.1979
Сын: Троценко Александр Викторович
Отец ребёнка: Троценко Виктор Николаевич