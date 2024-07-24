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Сургучев Степан Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сургучев Трофим Фомич

Мать: Сургучева Агафья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сургучева Евдокия Алексеевна

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сургучев Трофим Степанович

Мать ребёнка: Сургучева Евдокия Алексеевна

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сургучев Василий Степанович

Мать ребёнка: Сургучева Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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