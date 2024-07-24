Сургучев Степан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сургучев Трофим Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сургучев Трофим Степанович
Мать ребёнка: Сургучева Евдокия Алексеевна
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сургучев Василий Степанович
Мать ребёнка: Сургучева Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно