Сургучева (Меньшая) Агафья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучева (Меньшая) Агафья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Меньший Илья Анисимов

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Муж: Сургучев Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сургучев Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сургучев Константин Трофимович

Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сургучев Петр Трофимович

Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сургучев Степан Трофимович

Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич

Смерть
Неизвестно

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