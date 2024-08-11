Сургучева (Меньшая) Агафья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Меньший Илья Анисимов
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сургучев Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сургучев Константин Трофимович
Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сургучев Степан Трофимович
Отец ребёнка: Сургучев Трофим Фомич
Смерть
Неизвестно