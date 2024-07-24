Сургучев Петр Трофимович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сургучев Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сургучев Трофим Фомич

Мать: Сургучева (Меньшая) Агафья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сургучева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Сургучева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сургучев Степан Петрович

Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сургучев Илья Петрович

Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сургучева) Вера Петровна

Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Сургучева) Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Сургучева) Таисия Петровна

Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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