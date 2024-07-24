Сургучев Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Сургучева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сургучева) Вера Петровна
Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Сургучева) Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Сургучева) Таисия Петровна
Мать ребёнка: Сургучева Ирина Федоровна
Смерть
Неизвестно