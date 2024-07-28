Сургучев Трофим Степанович
Место рожденияд. Нюркой
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д. Нюркой
Бракосочетание
1914
д. Нюркой
Бракосочетание
1914
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ефросинья Трофимовна
Мать ребёнка: Сургучева Анисья Степановна
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Минодора Трофимовна
Мать ребёнка: Сургучева Анисья Степановна
Смерть
Неизвестно