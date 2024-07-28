Сургучев Трофим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСургучев Трофим Степанович

Сургучев Трофим Степанович

Место рождения

д. Нюркой

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сургучев Степан Трофимович

Мать: Сургучева Евдокия Алексеевна

д. Нюркой
Бракосочетание
1914

Жена: Сургучева Анисья Степановна

д. Нюркой
Бракосочетание
1914

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ефросинья Трофимовна

Мать ребёнка: Сургучева Анисья Степановна

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Минодора Трофимовна

Мать ребёнка: Сургучева Анисья Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.