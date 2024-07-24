Сургучева Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сургучев Трофим Степанович
Отец ребёнка: Сургучев Степан Трофимович
д. Нюркой
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сургучев Василий Степанович
Отец ребёнка: Сургучев Степан Трофимович
Смерть
Неизвестно