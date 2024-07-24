Сургучева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сургучева Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сургучев Степан Трофимович

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1895

Сын: Сургучев Трофим Степанович

Отец ребёнка: Сургучев Степан Трофимович

д. Нюркой
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сургучев Василий Степанович

Отец ребёнка: Сургучев Степан Трофимович

Смерть
Неизвестно

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