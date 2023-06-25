Фатхуллин Камиль Губаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фатхуллин Губай
Рождение ребёнка
1962
Сын: Фатхуллин Рамиль Камильевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Раиль Камильевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равиля Камильевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахуллина Райля Камильевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатхуллина Разифа
Смерть
Неизвестно