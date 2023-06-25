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Фатхуллин Камиль Губаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фатхуллин Губай

Мать: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Фатхуллин Рамиль Камильевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Раиль Камильевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равиля Камильевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахуллина Райля Камильевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Разифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатхуллина Разифа

Смерть
Неизвестно