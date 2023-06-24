Фатхуллин Губай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллин Губай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.25

Дочь: Амашева Рашида Губаевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Фатхуллина Амина Губаевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кашаева Мавда Губаевна

Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Гибадулла Губаевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Камиль Губаевич

Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Смерть
Неизвестно