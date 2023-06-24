Фатхуллин Губай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.25
Дочь: Амашева Рашида Губаевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Фатхуллина Амина Губаевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кашаева Мавда Губаевна
Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Гибадулла Губаевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Камиль Губаевич
Мать ребёнка: Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна
Смерть
Неизвестно