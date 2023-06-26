Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1906
Дата смерти05.05.1986
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.25
Дочь: Амашева (Фатхуллина) Рашида Губаевна
Отец ребёнка: Фатхуллин Губай
Рождение
01.01.1906
Отец: Сибгат
Мать: Захида Фатхулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Гибадулла Губаевич
Отец ребёнка: Фатхуллин Губай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Камиль Губаевич
Отец ребёнка: Фатхуллин Губай
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Фатхуллина Амина Губаевна
Отец ребёнка: Фатхуллин Губай
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кашаева (Фатхуллина) Мавда Губаевна
Отец ребёнка: Фатхуллин Губай
Смерть
05.05.1986