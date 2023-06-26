Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхуллина Бибигайша Сибгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1906

Дата смерти

05.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.25

Дочь: Амашева (Фатхуллина) Рашида Губаевна

Отец ребёнка: Фатхуллин Губай

Рождение
01.01.1906

Отец: Сибгат

Мать: Захида Фатхулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Гибадулла Губаевич

Отец ребёнка: Фатхуллин Губай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Камиль Губаевич

Отец ребёнка: Фатхуллин Губай

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Фатхуллина Амина Губаевна

Отец ребёнка: Фатхуллин Губай

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кашаева (Фатхуллина) Мавда Губаевна

Отец ребёнка: Фатхуллин Губай

Смерть
05.05.1986

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