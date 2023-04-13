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Воронкова Васса Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

10.09.1829

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Воронков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Воронков Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Воронков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Воронков Ефим Федорович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Воронков Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Воронков Ефим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Ефим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1829