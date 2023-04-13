Воронкова Васса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти10.09.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Воронков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Воронков Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Воронков Василий Ефимович
Отец ребёнка: Воронков Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Воронков Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Воронков Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1829